نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 28 يوليو 2021 وتخفيضات هائلة وكميات أكثر وبسعر أوفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص أسواق العثيم أن توفر إلى كافة عملائها مجموعة من العروض التي توفر للجميع الحصول على الكثير من المنتجات بأقل الأسعار، فإذا كنتم في حاجة للحصول على منتجات غذائية صحية وطازجة عليكم التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم فالأسواق تعمل على مدار الأسبوع لتلبي إليكم كل ما تحتاجون إليه من منتجات.

عروض العثيم اليوم

من المميزات التي تتمتع بها أسواق العثيم هي تقديمها لمجموعة من المنتجات بأسعار أقل من السعر الأصلي للمنتجات حيث تشمل العروض على جبن بالقشطة جرين لاند وزنها 500 جرام وجبن بليدام وزنها 1000 جرام ولبنة بينار فريش وزنها كيلو ولوز غير محمص وعدس أحمر وجوز هند ناعم ومكسرات مشكلة وهيل زينا وفشار ذرة وسميد مطحون وأرز بسمتي أبو صقر ومايونيز مازولا، وتحتوي العروض أيضاً على أرز بسمتي هالي وزيت هالي وأبرز بسمتي فيكتو وأرز بسمتي مزة وأرز بسمتي زاد الوطن ودجاج محمد لاتينا وصلصة هالي وزنها 140 جرام وعسل نحل الشفاء ووزنه نصف كيلو وزيت ليزا وزيت الذرة وزيت عافية وشيبس برينجلز وصابون ركس المتعلق بالملابس.

عروض العثيم الأسبوعية

كما أن العروض تحتوي على كافة أنواع الفواكه مثل التين والموز والبرتقال والعنب والبطيخ بالإضافة للخضروات كالطماطم والملفوف ولا تقف العروض فقط على المنتجات الغذائية بل الأجهزة الكهربائية أيضاً على سبيل المثال شاشات التلفاز بمختلف الأحجام وهواتف المحمول بجميع أنواعها، يستمر العرض لمدة أسبوع ومع بداية كل أسبوع توفر إليكم أسواق العثيم عروض جديدة وحصرية.

عروض أسواق العثيم السعودية

تحتوي عروض العثيم على كافة أنواع البسكويت والشوكولاتة وتحتوي أيضاً على جميع الحلويات الشرقية كالمعجنات المشكلة وتحتوي أيضاً على التورتة الوسط ويتوفر في أسواق العثيم أيضاً عروض على الخبر الأبيض وكريم الدونات والبسبوسة بالمكسرات، ومن المأكولات التي يتوفر عليها العرض بيتزا الخضار والمشبك، فتحتوي عروض العثيم أيضاً على جميع مكونات التنظيف بداية من المساحيق والمنظفات وجل الحمام ديتول ومنظف كلوركس وصابون تايد ومبيض الملابس، وتحتوي العروض أيضاً على كافة المعلبات الغذائية مثل الفول والصلصة والجبن وجميع المشروبات والزيوت والجبن فالآن أسرعوا للاستفادة من هذه العروض.