نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات كبيرة تصل 70% لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم التي يقدمها هايبر بنده لجميع عملاءه في المملكة، والعروض التي يقدمها هايبر بنده تقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى 70% على بعض المنتجات المميزة، وتستمر العروض من يوم 28 يوليو الجاري وحتى يوم 3 أغسطس، وتحتوي عروض بنده على تخفيضات على منتجات الألبان والمخبوزات والعديد من المنتجات الأُخرى المميزة التي سنعرضها لكم في هذا المقال.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال للكيلو، ويوجد كيك إنجليزي ماربل وزن 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلا من 8.95 ريال للعلبة، ويوجد كرواسون فرنسي صغير بالجبنة وزن 35 جرام عدد 5 حبات بسعر 5.50 ريال بدلا من 7.95 ريال، ويوجد ميني دونات 80 جرام عدد 4 حبات بسعر 3.95 ريال بدلا من 6.95 ريال، ويوجد ميني سويس رول بحشوة الفانيلا أو الفراولة سفن دايز بسعر 5.95 ريال، ويوجد كيك بار بحشوة سفن دايز بسعر 5.95 ريال، ويوجد كب كيك بحشوة الكاراميل أو الشوكولاتة أو الفراولة أو الفانيلا لوزين وزن 450 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 11.50 ريال، ويوجد فطيرة أو كرواسان لوزين بسعر 5 ريال بدلا من 6.25 ريال، ويوجد شرائح خبز أسمر لوزين وزن 600 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 5.75 ريال، ويوجد خبز البرجر بالبطاطس لوزين وزن 400 جرام بسعر 5.95 ريال بدلا من 6.50 ريال.

عروض بنده اليوم

يقدم هايبر بنده عروض بنده اليوم على زبادي ندى طازج كامل الدسم 2 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.50 ريال، ويوجد لبنة بينار 880 جرام بسعر 29.95 ريال بدلا من 40.95 ريال، ويوجد جبنة حلوم فيكتوريا وزن 250 جرام بسعر 13.95 ريال بدلا من بدلا من 15.50 ريال، ويوجد كريم خفق معدلة بالزيت النباتي فيكتوريا وزن 1 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، ويوجد جبنه مثلثات البقرة الضاحكة 19.95 ريال بدلا من 26.25 ريال، ويوجد جبنه شرائح بورجر 10 حبات بسعر 8.95 ريال بدلا من 17.50 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

وتحتوي عروض بنده اليوم على بطاطس مقلية مقرمشة أو رفيعة أمريكانا وزن 2.5 كيلو بسعر 14.95 ريال بدلا 21.95 ريال، ويوجد ميني رولز أمريكانا وزن 120 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 17.85 ريال عدد 3 حبات ويوجد دجاج برديكس 10*1.2 كيلو بسعر 114.95 ريال بدلا من 154.95 ريال للكرتونة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي تستمر حتى يوم 3 أغسطس.