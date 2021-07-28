فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: حققت السباحة المصرية فريدة عثمان المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات سباق 100 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، إلا أن لم تنجح في التأهل إلى منافسات نصف النهائي. وانطلقت منافسات الأولمبياد في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل. وفشلت في التأهل إلى نصف نهائي المنافسة، حيث يتأهل أفضل 16 سباحة من حيث الزمن. وحققت فريدة المركز الثالث في زمن قدره 55,74 ثانية لتحتل المركز الـ33 وتفشل في التواجد بين القائمة المتأهلة إلى نصف النهائي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر حرة بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.