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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن دقيقتين مضت اقتصاد 2 زيارة
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من الارتفاع عالميا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ”مصراوي”، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 788، وهو نفس سعر أمس.
ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، لتسجل سعر الأوقية 1800.5 دولار، في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت القاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.