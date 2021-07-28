تراند الفن: تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من الارتفاع عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ”مصراوي”، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 788، وهو نفس سعر أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، لتسجل سعر الأوقية 1800.5 دولار، في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت القاهرة.