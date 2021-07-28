تراند الفن: بعد زيادة العرض لـ 2.5 مليون يورو.. هل تستحوذ فولكس فاجن على يوروب كار الفرنسية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - فولفسبورج – (د ب أ):

أكدت شركة يوروب كار الفرنسية لتأجير السيارات إجراء محادثات حول زيادة قيمة عرض الاستحواذ المقدم من كونسورتيوم بقيادة مجموعة فولكس فاجن الألمانية.

وأشارت يوروب في باريس أمس الثلاثاء، إلى إجراء مناقشات متقدمة مع تحالف الشركات المكون من فولكس فاجن وشركة اتستور لإدارة الثروات وتكتل النقل الهولندي بون هولدينجز مقابل سعر محتمل بـ50 سنتا من اليورو لكل سهم ولفتت إلى أن قيمة العرض المقدم ارتفعت بذلك لتصل إلى ما يقارب 5ر2 مليار يورو.

كانت فولكس فاجن أعلنت قبل نحو شهر عن رغبتها في الاستحواذ على يوروب كار وهي الرغبة التي تردد الحديث عنها منذ فترة طويلة، وكانت فولكس فاجن قدمت عرضا سابقا للاستحواذ على الشركة الفرنسية لكن الأخيرة رفضته حيث كانت المجموعة الألمانية عرضت 44 سنتا لكل سهم.

كانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، باقتراب فولكس فاجن من التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على يوروب كار بعد تقديم عرض جديد.

وقالت المصادر لوكالة “بلومبرج” للأنباء، إن التحالف الذي تقوده فولكس فاجن زاد من عرضه للاستحواذ على يوروب كار إلى نحو 50 سنتا من اليورو للسهم، أو نحو 5ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار).

وقالت المصادر، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام، إلا أنه من الممكن في الوقت نفسه أن يتم تغيير الشروط أو إرجاء المحادثات أو حتى أن تنهار.

ولفتوا إلى أن المفاوضات معقدة بشكل كبير نظرا لوجود نحو عشرة من أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك وجود أكثر من ستة من مستثمري صناديق التحوط في يوروب كار.

ويأتي عرض الـ 50 سنتا بعلاوة بنسبة 27% على سعر سهم يوروبكار في 22 يونيو.

وكان ممثلون عن كل من يوروب كار وفولكس فاجن قد رفضوا التعليق على ما ذكرته هذه المصادر.

وكانت فولكس فاجن استحوذت على يوروب كار أواخر تسعينات القرن الماضي، قبل أن تبيعها عام 2006 مقابل 26ر1 مليار يورو.