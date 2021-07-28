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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت الدين والحياة 4 زيارة
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل إن أخته أرملة ولديها أبناء في سن البلوغ وشباب، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الترمل والأمومة ليسا بذاتهما من الأشياء التي يستحق الإنسان عنها الزكاة، وأضاف أنه في حالة كانت الأخت أرملة وفقيرة تأخذ من الزكاة، وإن كانت هذه الأخت احتياجاتها واحتياجات بيتها أكبر من دخلها، فلا يكفيها الدخل ولا يعولها أحد، فيجوز للاخ في هذه الحالة أن يعطيها من زكاة ماله.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز إعطاء الاخ الذي لا تلزم نفقته من مال الزكاة لأنه متعسر، أكد فيه الشيخ عبد المجيد سليم أنه أنه جائز، بل إنه من الأولى إعطاء الزكاة للأقارب، إذ جاء في “رد المحتار” في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: “وقيَّد بالولاد لجوازه -أي دفع الزكاة- لبقية الأقارب؛ كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة”، وأكد عبد المجيد سليم في فتواه أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت أرملة لها أبناء؟.. وأمين الفتوى: الترمّل والأمومة ليسا من شروط الزكاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.