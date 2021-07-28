فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - تل أبيب – (د ب أ):
تبرعت امرأة إسرائيلية عمرها 39 عاما بإحدى كليتيها لأحد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء.
وتم استئصال العضو صباح اليوم في مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب، ثم يتم نقله إلى أبو ظبي.
وفي المقابل، سوف يحصل إسرائيلي في حيفا على كلية من الإمارات، بينما يتبرع قريب للمريض في حيفا بكلية لوالدة المرأة الإسرائيلية المتبرعة اليوم بكليتها.
ويأتي التبادل الثلاثي كجزء من برنامج أكبر للتبرع بالأعضاء بين البلدين، اللذين أقاما علاقات دبلوماسية العام الماضي.
وتستغرق الرحلة الجوية بين إسرائيل وأبو ظبي نحو ثلاث ساعات.
وتحدث البروفيسور إيتان مور، رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى شيبا، اليوم الأربعاء عن “بداية تعاون رائع مع زملاء من الإمارات”. وقال إنه يأمل في التعاون المستقبلي في المجالات الطبية الأخرى أيضا.
ووقعت إسرائيل اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين في واشنطن في سبتمبر الماضي..
وتتوقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مزايا اقتصادية من التقارب بينهما، لكنهما قبل كل شيء تشكلان تحالفا ضد عدوهما اللدود إيران.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إسرائيل والإمارات تطلقان برنامجا مشتركا للتبرع بالأعضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.