فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - إعداد – أيمن صبري: يقدم موقع “مصراوي” نشرة أسبوعية لتسليط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدها قطاع السيارات المصري والإقليمي والعالمي خلال الأيام السبعة الأخيرة. وشهد الأسبوع المنقضي إعلان جي بي غبور أوتو عن أسعار هيونداي توسان موديل 2022؛ فيم أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تفاصيل مزايدتين لبيع سيارات مستعملة تابعة لجهات حكومية في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل. ويمكن التعرف على التفاصيل الكاملة من خلال الآتي: حادث بسيط في فورمولا-1 تكلفته تتخطى 1.5 مليون دولار للتفاصيل اضغط هنا جائحة كورونا تجبر تويوتا على إغلاق 3 مصانع في تايلاند للتفاصيل اضغط هنا هيونداي تحقق أكبر أرباحها منذ 7 سنوات خلال الربع الثاني للتفاصيل اضغط هنا الكشف عن لادا نيفا Bronto موديل 2022 للتفاصيل اضغط هنا بزيادة 5 آلاف جنيه.. وكيل هيونداي يقدم توسان 2022 في مصر للتفاصيل اضغط هنا مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها “S580 e” الهجين من الفئة S للتفاصيل اضغط هنا كيف قيدت الجماعات الإرهابية عملاء تويوتا لاند كروزر حول العالم؟ للتفاصيل اضغط هنا بيجو تكشف تفاصيل وموعد طرح سيارتها 308 SW موديل 2022 للتفاصيل اضغط هنا وكيل أوبل يرفع أسعار كورسا 2022 بعد أيام من طرحها بمصر للتفاصيل اضغط هنا مزايدتان لبيع سيارات مستعملة تابعة لجهات حكومية مطلع أغسطس للتفاصيل اضغط هنا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيارات X أسبوع| هيونداي تقدم توسان 2022 بمصر.. والإرهاب يقيد عملاء تويوتا لاند كروزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.