تراند الفن: وزير الكهرباء يتوجه إلى روسيا للمشاركة في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بمحطة الضبعة النووية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- محمد صلاح:

غادر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى روسيا في زيارة عمل تتضمن مشاركته في فعاليات تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة، التي ستنفذها شركة “روساتوم” الروسية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الوفد المصري المتجه إلى روسيا ضم كلًّا من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، الذي توجه إلى العاصمة الروسية أمس، على متن إحدى الرحلات الجوية الروسية، بينما غادر وزير الكهرباء واثنان من معاوني رئيس هيئة المحطات النووية، اليوم، مطار القاهرة إلى روسيا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى “مصراوي”، أن العمل بمشروع الضبعة النووي يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد له، وأن الحلم النووي يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية.

وتابع المصدر بأن العلاقات المصرية- الروسية تشهد حاليًّا تطورات إيجابية؛ خصوصًا في ما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ محطة الضبعة، موضحًا أنه الفريق المصري- الروسي تمكن من تسليم الوثائق والمستندات الخاصة بإصدار إذن الإنشاء للوحدتَين الأولى والثانية من المحطة، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية يونيو الماضي.