تراند الفن: وزير النقل: إدخال القطاع الخاص في إدارة عدد من أنشطة “السكك الحديدية”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- أسامة علي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة؛ لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خصوصًا في مجالَي السكك الحديدية والمترو.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات؛ ومنها قطاع النقل.

وقال الوزير إن الوزارة حاليًّا تنفذ خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل، مشيرًا إلى أن 6 قطارات تالجو الجديدة التي تم التعاقد عليها وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو تشكل فرصًا إيجابية أمام الشركات الإسبانية العاملة في مجال إدارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات.

ونوه الوزير بأن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، مضيفًا أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية- إنشاء شركة للخدمات المتكاملة- إنشاء شركة للنقل المتميز (قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسية)- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع- إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين- مشاركة شركة “إيرتراك” في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية- إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

ووجه الوزير الدعوة إلى السفير الإسباني بالقاهرة لزيارة عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين والجاري تنفيذها، وهو ما قوبل بالترحاب الشديد من السفير الإسباني بالقاهرة الذي أكد تطلعه إلى هذه الزيارات الميدانية.