تراند الفن: «الخطوط السعودية» توضح طريقة حجز رحلات الطيران الداخلي للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - أوضحت شركة الخطوط السعودية أنه يمكن الحجز للأطفال على الرحلات الداخلية، بواسطة أرقام السجل المدني، المسجلة في بطاقة العائلة.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: «ممكن احجز لأولادي ١٢ سنة و١٠ سنوات إلى الرياض بسجل الأسرة الخاص بالأم؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الحجز بالرحلات الداخلية بواسطة أرقام السجل المدني المسجلة في بطاقة العائلة للأطفال».

وأضاف: «حسب توجيهات الجهات المعنية يلزم استخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الإصابة بفيروس كورونا للرحلات الداخلية ويجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/لم تثبت إصابته)».

وتابع: «تم ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية لذا يجب التحقق من صحة رقم الهوية/الإقامة وتاريخ الميلاد لتتمكن من إصدار بطاقة صعود الطائرة».

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