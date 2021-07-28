فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - متابعة – محمد همام: زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخب أستراليا ضد نظيره المصري في لقاء يأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020. ويحتاج المنتخب المصري للفوز من أجل التأهل، حيث يتواجد منتخب “الفراعنة” في المركز الأخير برصيد نقطة نتيجة التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولى ضد إسبانيا مقابل الخسارة من الأرجنتين بنتيجة (1-0). في المقابل، يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع المنتخب الأرجنتيني وبفارق نقطة عن المتصدر المنتخب الإسباني. تشكيل مصر: محمد الشناوي – أحمد حجازي – محمود حمدي “الونش” – أسامة جلال – كريم العراقي – أحمد أبو الفتوح – أكرم توفيق – رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر – أحمد ياسر ريان. تشكيل أستراليا: توماس جلوفر – كيي روليس – توماس دينج – هاري سوتار – جويل كينج – لاكلان ويلز – دينيس جينيرو – كونور ميتكالفي – ريلي مكجري – نيكولاس داجوستينو – ماركو تيليو. تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد قليل أولمبياد طوكيو.. أستراليا – مصر.. الفرصة الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.