فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت سيارات 12 زيارة
برلين – (د ب أ):
أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG S63 لتزيد قوتها إلى 940 حصان.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لتر، زادت قوته من 612 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى عدة مستويات.
وفي المستوى الأول تنطلق السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم S 63 RS 830+، بقوة 707 حصان/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وفي المستوى الثاني تنطلق السيارة بقوة 830 حصان/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وفي المستوى الثالث تصل القوة إلى 880 حصان/1200 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وفي أقوى مستويات التعديل تزأر السيارة بقوة 940 حصان/1280 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مرسيدس AMG S63 تتحول لوحش بفضل تعديلات بوسايدون الألمانية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.