تراند الفن: مرسيدس AMG S63 تتحول لوحش بفضل تعديلات بوسايدون الألمانية.. صور

برلين – (د ب أ):

أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG S63 لتزيد قوتها إلى 940 حصان.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لتر، زادت قوته من 612 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى عدة مستويات.

وفي المستوى الأول تنطلق السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم S 63 RS 830+، بقوة 707 حصان/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وفي المستوى الثاني تنطلق السيارة بقوة 830 حصان/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وفي المستوى الثالث تصل القوة إلى 880 حصان/1200 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وفي أقوى مستويات التعديل تزأر السيارة بقوة 940 حصان/1280 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.