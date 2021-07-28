تراند الفن: بأسلوب احتيالي.. سقوط عنصر إجرامي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب احتيالي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات.

وتوجهت القوة لاستبيان الأمر، وتمكنت من ضبط (تاجر سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) وبحوزته ( سيارة ملاكي) وبصحبته ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (سيارة ملاكي).. وبسؤال الأخيرة قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التي بحوزتها لها عقب إيهامها بأنه مالك السيارة، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها اكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها، قامت باستدراجه للمنطقة محل الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط، وفور وصوله قامت بالاستغاثة.

بالكشف الفني على السيارة حيازتها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفني على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص في سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهري، وعقب ذلك يقوم باصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى، واعترف بارتكاب (عدد 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها .

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط (مجموعة من عقود إيجار سيارات، عقود بيع ابتدائية إيصالات أمانة بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.