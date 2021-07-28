فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:10 مساءً - كتب – مراسل مصراوي: أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب أستراليا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن يقود هجوم المنتخب أحمد ياسر ريان على أن يكون خلفه الثلاثي رمضان صبحي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر. وسيقود وسط الملعب منفردًا أكم توفيق على أن يكون من خلفه خمسة لاعبين بقيادة أحمد حجازي ومحمود حمدي “الونش” وأسامة جلال وكريم العراقي وأخيرًا أحمد أبو الفتوح. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أسامة جلال. خط الوسط الدفاعي: أحمد أبو الفتوح – أكرم توفيق – كريم العراقي. خط الوسط الهجوم: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. ويتواجد المنتخب المصري في الترتيب الأخير من منافسات المجموعات الثالثة برصيد نقطة، في المقابل يتصدر المنتخب الإسباني برصيد أربع نقاط يليله كل من أستراليا والأرجنتين برصيد ثلاث نقاط.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عودة طاهر”.. تعرف على تشكيل مصر ضد أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.