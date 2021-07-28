تراند الفن: قبلات ورقص.. هاجر أحمد تشعل حفل زفافها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ومنها لحظات رومانسية وقبلات جمعت هاجر أحمد بزوجها أحمد الحداد.

كما رقص الثنائي على بعض الأغاني خلال الحفل، وحضر الحفل عدد من أصدقائهم المقربين.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر “إنستجرام”، وعلّقت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”.

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021