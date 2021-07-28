تراند الفن: ارتفاع الكوسة وانخفاض الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - كتبت_دينا خالد: ارتفع سعر كيلو الكوسة والباذنجان، بينما انخفض سعر كيلو الملوخية والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس. واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة اليوم، بحسب بيانات موقع العبور. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه. البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه. البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الكوسة بين 2.5 جنيه 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا. الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها. الباذنجان بين 1.5 و2.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشا. الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات. الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه. الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا. الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيها. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه. الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 12 و18 جنيها. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 15 و35 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها. المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها. المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

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