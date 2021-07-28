تراند الفن: صابرين عن خلعها للحجاب:”اللي هينزل معايا القبر يحاسبني” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة صابرين عن فترة ارتدائها الحجاب ثم خلعه واستبدالها بالباروكة، ثم خلعها مرة أخرى بشكل نهائي، وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسببها.

وقالت صابرين خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة”On”:”لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات لخبطة وانفصال في البيت، وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير واستقبالات في العالم وأوسمة متعددة، جتلي حالة عزوف وقتها وكان عندي انفصال ولخبطة خلتني أقعد في البيت، لكن عن إيمان لأن الواحد بيحب يعمل اللي عايزه بصدق”.

وأضافت :” نظرتي اتغيرت كتير بعد المسلسل، في بعض زملاء الفن كانوا بيحبوني عشان حبوبة ولطيفة، وبعدين فوجئت أن نظرتي سقطت فيهم وقلت وقتها أنا إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ باسم المنافسة، أنا مش بتاعت كده خالص، أنا واحدة بتمشي جنب الحيط”.

وأكملت :” سألت نفسي ليه هكسب العالم وأخسر نفسي؟ مش صح لازم أكسب نفسي، ولقيت نفسي حابة نفسي دلوقتي أكتر وشكلي مش “فيك” فيه تصالح ورضا، العلاقة بيني وبين ربنا حاجة خاصة جدًا دي علاقة في السر وهي أسمى العلاقات”.

وردت صابرين على منتقديها :” ودايما بقول اللي هينزل معايا القبر ويتحاسب يحاسبني، فيه ناس بتدخل على السوشيال ميديا يوجهولي رسائل من نوعية.. بحبك في الله وأنا بتقبل ده، لكن فيه شريحة تانية شغالة بهدلة وتهزيق ودول لجان”.

وفي نوفمبر 2019 فاجأت الفنانة صابرين جمهورها بخلعها للحجاب.

ونشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” صورة ظهرت فيها بشعرها، متخلية عن حجابها.

وظهرت صابرين في الصورة بشعر أصفر، وجاءت التعليقات مختلفة من جمهورها بين مؤيدة ومعارضة.