تراند الفن: هل من الآمن لمرضى السكر شرب القهوة؟

كتب – سيد متولي

هل تجد صعوبة في بدء يومك بدون فنجان القهوة المخمر بشكل مثالي؟ الكافيين بالنسبة لمعظمنا أمر معتاد، عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الدوار والخمول، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فلن تكون الأمور كما هي بالنسبة لك.

هناك قيود لا حصر لها يجب على المرء الالتزام بها، من أجل الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة، ليس هناك من ينكر أن فنجانًا من القهوة يمكنه إصلاح كل شيء، وحتى الدراسات تدعم أن فنجان القهوة يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن والتوتر وتقليل التعب وحتى فرص الإصابة بالسرطان، ولكن هل هي آمنة لمرضى السكر؟ هيا نكتشف الأمر وفقا لموقع timesofindia.

هل القهوة آمنة لمرضى السكر؟

يظل “ما نأكله” و “ما لا نأكله” بالنسبة لمرض السكري نقاشًا طويلًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، فإننا غالبًا ما نستسلم لحبنا لهذه الخلطات بدلاً من النظر إلى الجوانب السلبية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، فإن الجسم إما يتباطأ في إنتاج الأنسولين، والذي يسبب مرض السكري من النوع الأول أو لا يستخدم الأنسولين بشكل فعال، والذي يسبب مرض السكري من النوع الثاني، الأنسولين هو في الأساس هرمون يفرزه البنكرياس، مما يساعد على توزيع السكر في الخلايا، حيث يتم تحويله بشكل فعال إلى طاقة.

عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح، فإن السكر الممتص من الطعام يتراكم في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتبول المفرط والعطش، هذا ليس كل شيء، فالسكري على المدى الطويل يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى وما إلى ذلك.

هل يمكن أن تؤثر القهوة على مستويات السكر لديك؟

تحتوي القهوة على عناصر غذائية غنية بالصحة يمكنها بشكل طبيعي تحسين اليقظة وإدارة الوزن وتعطيك دفعة فورية من الطاقة، فيما يتعلق بمرض السكري، قد لا تؤدي القهوة نفسها إلى ارتفاع نسبة السكر، لكن الإضافات مثل السكر أو الحليب أو الكريمة المخفوقة أو الآيس كريم أو الجبن الكريمي يمكن أن تقلل من القيمة الغذائية للقهوة وقد تخلق اختلالًا في مستويات السكر وتسبب حساسية الأنسولين.

داء السكري وتناول الكافيين

وفقًا للدراسات، تحتوي القهوة على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين وظائف المخ، وتقليل الالتهاب وتحييد الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة والمرض، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فتأكد من تناول القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين باعتدال لأنها قد تؤدي إلى زيادة مستوى ضغط الدم وتؤثر على حساسية الأنسولين.

هناك العديد من الدراسات حول تأثير القهوة على مرضى السكر، بينما أظهرت إحدى الدراسات أن شرب القهوة من حين لآخر يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، في حين أن البحث الآخر يعكس أن شرب القهوة بدون إضافة السكر والحليب يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر بشكل طبيعي، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير شرب القهوة على مرضى السكر.

في الواقع، وفقًا لبعض الدراسات، يُعتقد أن الكافيين يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل في النهاية من مستويات السكر، وفقًا لإرشادات إدارة الغذاء والدواء، يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري تناول القهوة بشكل معتدل لجني الفوائد وإدارة مستويات السكر بشكل طبيعي.