تراند الفن: القوى العاملة: صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ لــ 2652 عاملاً

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- مصراوي: وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين 481 ألفاً و560 جنيهًا من الصندوق التابع للوزارة لـ 2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات. وأوضح سعفان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.​

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