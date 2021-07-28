تراند الفن: “هداف مصر بالأولمبياد”.. الأحمر يكسر رقما أسطوريا ويدخل تاريخ كرة اليد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي:

دخل أحمد الأحمر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، التاريخ من أوسع أبوابه، ليصبح الهداف التاريخي لفراعنة اليد في دورة الألعاب الأولمبية.

تلك الدورة هي الرابعة التي يشارك فيها الأحمر مع منتخب بلاده، فسبق له التواجد في أولمبياد أثينا (شارك في 6 مباريات)، أولمبياد بكين (شارك في 5 مباريات)، أولمبياد ريو دي جانيرو (شارك في 5 مباريات).

وشارك الأحمر في مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنتخبات اليد المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وبعد تسجيله هدفه الثاني (من أصل 8) في مرمى اليابان، دخل الأحمر التاريخ بعدما وصل إلى الهدف 78 في تاريخ مشاركاته الأولمبية بقميص المنتخب المصري ليصبح الهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد ويتخطي رقم الأسطورة حسين زكي الذي احتفظ به لفترة (77 هدف).

سجل أهداف أحمد الأحمر في دورة الألعاب الأولمبية:

-أولمبياد أثينا.. سجل 18هدفا خلال 6 مباريات .

– أولمبياد بكين.. سجل 24 هدفا خلال 5 مباريات .

– أولمبياد ريو دى جانيرو.. سجل 27 هدفا خلال 5 مباريات.

-أولمبياد طوكيو.. سجل 15 هدفا خلال 3 مباريات “حتي الان”.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد سيواجه نظيره السويدي بالجولة الرابعة من دور المجموعات، يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والربع صباحاً.