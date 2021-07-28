تراند الفن: تامر حسني يشعل حفل زفاف هاجر أحمد وأحمد الحداد (فيديو)

كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، أمس.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي عديدًا من الفيديوهات لتامر وهو يقدم دويتو غنائيًا مع الفنان أحمد جمال، في حفل زفاف.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر “إنستجرام”، وعلّقت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”.

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021