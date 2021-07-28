تراند الفن: العاهل الأردني يتوجه لليونان في زيارة رسمية

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
عمان – أ ش أ
توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن القمة ستجمع العاهل الأردني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأضافت أن الوفد الأردني المرافق للعاهل الأردني يضم رئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في أثينا.
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