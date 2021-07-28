تراند الفن: الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- محمد سامي: استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد الوزاري المرافق له. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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