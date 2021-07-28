تراند الفن: وجبات خفيفة لا تؤثر على فقدان الوزن.. تعرّف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 صباحاً - قالت أخصائية تغذية علاجية، إنه من الضروري اختيار وجبات صحية تحتوي على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية والبروتين، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، أثناء عملية فقدان الوزن.

وكشفت الأخصائية سوزي سوير لصحيفة الصن البريطانية، عن مجموعة من الأطعمة الخفيفة التي يمكن الاستمرار بتناولها، دون أن يؤثر ذلك على عملية خسارة الوزن، على النحو التالي:

الأطعمة التي تحتوي على البروتين

وأضافت : “يحفز البروتين الهرمون المقابل للأنسولين والجلوكاجون، ويحافظ على توازن مستويات السكر في الدم، وبالتالي تجنب الرغبة الشديدة في تناول الحلوى”.

ونصحت سوزي، بخلط البذور، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمعادن الأساسية. أو تناول قطع صغيرة من الدجاج مع كعك الشوفان.

التفاح مع زبدة الفول السوداني أو المكسرات

التفاح هي أسهل وجبة خفيفة، خاصة أثناء التنقل. ويقترح الخبراء إقرانها بحفنة صغيرة من المكسرات الكاملة أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز لأنها تحتوي على دهون صحية، وتعد مصدراً جيداً للبروتين.

الزبادي اليوناني والتوت

تقول سوزي إن الجمع بين الزبادي اليوناني الغني بالكالسيوم والتوت الغني بمضادات الأكسدة هو وصفة رائعة.

وأضافت: “تحتوي الزبادي على سكريات قليلة مقارنة بالعديد من أنواع الزبادي بالفواكه، مما يعني أنه سيساعد في ضبط مستويات الجلوكوز في الدم لعدة ساعات بعد تناوله. عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، فإن أي نوع من أنواع التوت، سواء كان طازجًا أو مجمدًا، يكون منخفضًا نسبيًا في السعرات الحرارية وغنياً بالألياف مما يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.”

الجبن والمقرمشات

وتوضح الأخصائية : “الجبن غذاء غني بالعناصر الغذائية ومليء بالبروتين، والكالسيوم والمغنيسيوم وعند تناوله مع الحبوب الكاملة أو رقائق الذرة، يوفر التوازن المثالي للبروتين والكربوهيدرات “

خبز التوست

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