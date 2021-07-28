شوف عروض بنده اليوم تخفيضات هائلة تصل إلى 70% لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تحتوي على تخفيضات هائلة تصل إلى 70% على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يقدمها هايبر بنده لجميع عملاء هايبر بنده في السعودية، وتستمر تلك العروض من اليوم الأربعاء 18 من شهر ذو الحجة وحتى يوم الثلاثاء 24 من شهر ذو الحجة، وتلك العروض هي من أقوى العروض الموجودة في المملكة.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على خضراوات جود فوود وزن 400 جرام للقطعة بسعر 7.95 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد مكرونة إيطاليانو وزن 400 جرام للقطعة بسعر 9.95 ريال بدلا من 22.50 ريال عدد 5 قطع، ويوجد أكياس شاي ليبتون بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.50 ريال عدد 100 كيس، ويوجد جبنة كريم قابلة للدهن بوك 910 جرام بسعر 17.50 جرام بدلا من 29.50 جرا م، ويوجد ويوجد بسكويت أوريو بسعر 19.95 ريال بدلا من 37.90 ريال عدد 2 قطعة ويوجد شوكولاته مشكلة عدد 35 حبة وزن 710 جرام بسعر 26.95 ريال بدلا من 52.95 ريال، ويوجد أناناس هونيغلو بسعر 12.95 ريال للحبة، ويوجد فستق محمص بسعر 69.95 ريال للكيلو، ويوجد عدس بُني أو أسود بسعر 7.95 ريال، ويوجد عدس أخضر كندي بسعر 7.95 ريال، ويوجد هيل رقم 3 بسعر 149.95 ريال للكيلو، ويوجد كمون مطحون بسعر 24.95 ريال للكيلو، ويوجد كركم مطحون بسعر 19.95 ريال.

عروض بنده اليوم

وتتضمن عروض بنده اليوم روستو بقري برازيلي بسعر36.95 ريال للكيلو، ويوجد كفته بقري برازيلي بسعر 34.95 ريال للكيلو، ويوجد نقامق بقري استرالي بسعر 34.95 ريال للكيلو، وسوجد فخد خروف بقري استرالي بالعظم بسعر 43.95 ريال للكيلو، ويوجد أيضا عروض على اللحوم البيضاء حيث تحتوي على دجاج فاخر طازج اليوم وزن 1100 جرام بسعر 15.50 ريال بدلا من 21.50 ريال، ويوجد أفخاد دجاج كاملة اليوم 900 جرام بسعر 10.50 ريال بدلا من 19.50 ريال.

هايبر بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على جبنة بيضاء البقرات الثلاث بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.95 ريال، ويوجد خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بسعر 8.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، ويوجد حلاوة طحينية سادة الجيل بدلا من 22.95 ريال، ويوجد جبنه جودا أو إيدام بريزيدن بسعر 37.95 ريال بدلا من 66.95 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي تنتهي يوم 24 من شهر ذي الحجة.