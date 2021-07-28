نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية مع تخفيضات قوية على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده خصومات كبيرة في آخر عروضها الأسبوعية المقدمة والتي تستمر لمدة سبعة أيام وتحمل عروض بنده الكثير من المنتجات الغذائية والتمويلية التي تحتاج إليها كل أسرة بشكل يومي إلى جانب عروض المنظفات ومنتجات العناية الشخصية حيث تعد أسواق بنده من أكبر وأشهر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج لذلك تسعى أسواق بنده في الحفاظ على مكانتها بتقديم أجود المنتجات.

عروض بنده الأسبوعية

هناك الكثير من المنتجات التي تقدمها بنده في عروضها الأسبوعية التي بدأت اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من ذو الحجة 1442 ومن الخضروات المتوفرة.

خضروات جود فوود وتقدم مكرونة إيطاليو مع تخفيض أكثر من 51% وجبنه كريم قابلة للدهن بوك.

كما يتوفر أكياس شاي ليبتون ولمحبي الشوكولاتة يوجد شوكولاتة مشكلة كيس 35 حبة مع تخفيض أكثر من 50% ويتوفر بالعروض بسكويت أوريو.

وتقدم بنده تشكيلة متنوعة على عدد من أنواع التوابل والمكسرات فيتوفر كمون مطحون سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي وكركم مطحون سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي وذلك إلى جانب هيل رقم 3 ويتوفر فستق محمص وعدس بني وأسود وعدس أخضر كندي.

وتقدم بنده دواجن اليوم اليوم الطازجة فيوجد منها دجاج فاخر طازج اليوم 1100 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 21.50 ريال سعودي وأفخاذ دجاج كاملة اليوم 900 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 19.50 ريال سعودي ولعشاق المأكولات البحرية تقدم بنده جمبري مطبوخ بحري 60/50 سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.

عروض الأجبان المتوفرة

يتوفر بعروض بنده الأسبوعية الكثير من أنواع الأجبان فيوجد جبنه بيضاء البقرات الثلاث سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي وكان السعر 66.95 ريال سعودي وجبنه أبيض دوبل كريم هنغاري وجبنه قشفوان بقري عادي وقليل الدسم هجدو وقشطه طازجة زينة وحلاوة طحينية سادة الجبل وخليط زبدة غير مملحة وعدد من الأنواع الأخرى التي سنوضحها لكم مع أسعارها من خلال الصور.

عروض الزيتون المقدمة

تقدم بنده أفضل أنواع الزيتون الأخضر اليوناني المحشي باليد ومنه ما هو محشي جبنه فيتا ومحشي طماطم ومحشي هالينون وزيتون معطون كما يتوفر زيتون كوبوليفا أسود وأخضر شرائح وزيتون أخضر مغربي بالفلفل ويتوفر منه أيضاً بالليمون والفلفل الأحمر.