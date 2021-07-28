فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 صباحاً - القاهرة – (مصراوي): زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الياباني ضد نظيره المصري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020. وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البرتغالي قبل الخسارة من منتخب الدنمارك في الجولة الثانية. ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يتواجد المنتخب الياباني في الترتيب الأخير بدون نقاط. تفاصيل المباراة: أحمد الأحمر افتتح أهداف المباراة لصالح المنتخب المصري في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء. محمد سند المحترف في صفوف نيم الفرنسي أكد تعزيز التفوق بهدف ثاني للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة. مصر فرضت سيطرتها منذ البداية بعدما سجل يحيى الدرع الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة السادسة. المنتخب الياباني بعد مرور حوالي خمسة دقائق استطاع أن يحرز الهدف الأول لتصبح النتيجة (3-1). محمد سند أهدر انفرادين على التوالي في الدقيقة العاشرة ليضيع فرصة توسيع الفارق لتظل النتيجة (5-2). عمر الوكيل “بكار” وسّع الفارق لصالح المنتخب المصري بعد انفراده بالمرمى ليسجل وتصبح النتيجة (7-3). يحيى الدرع استطاع أن يسجل لصالح المنتخب المصري ويعزز النتيجة لمصر لتصبح (8-4). المنتخب المصري استطاع أن ينهي أحداث الشوط الأول بفارق سبعة أهداف حيث جاءت النتيجة (18-11). المنتخب الياباني فرض نفسه في الشوط الثاني، على الرغم من تفوق مصر من حيث النتيجة إلا أن منتخب اليابان قلص النتيجة إلى أربعة أهداف بعد أن كان الفارق ثمانية. وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني استطاع يحيى خالد أن يوسع الفارق مرة أخرى للمنتخب المصري وتصبح النتيجة (28-21). تابعونا لمعرفة أحداث المباراة..

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. اليابان 23-30 مصر.. كرة يد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.