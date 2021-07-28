تراند الفن: وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. موعد ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:20 صباحاً - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

– محلل أول للسياسات والأنظمة.

– أخصائي توظيف ثالث.

– مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية.

– مشغل رسومات أول.

موعد ورابط التقديم:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى الخميس 26 ذي الحجة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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