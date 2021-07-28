تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:20 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أجواء حارة

‏وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدللعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا وتميل للحرارة في أول الليل تميل للأعتدال فجرا على معظم المناطق.

فيما تظهر سحب ممطرة “بمشيئة الله” على مرتفعات مكة والمدينة و الباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة، ورياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة.

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