فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:20 صباحاً - د ب أ– أوردت مجلة “كيندر” الألمانية أن آلام البطن المستمرة لدى الأطفال لها أسباب عدة مثل التهاب الزائدة الدودية والانسداد المعوي ومرض الفتاق، وهي أمراض تستلزم جميعها الخضوع للعلاج في أقرب وقت ممكن. وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه يمكن الاستدلال على التهاب الزائدة الدودية من خلال آلام البطن المستمرة والمتزايدة، والتي تتمركز بمرور الوقت في الجانب الأيمن أسفل البطن، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الشهية. وفي حال الانسداد المعوي، يكون جدار البطن متصلبا، مع إصابة الطفل بالقيء. أما مرض الفتاق فيمكن تمييزه من خلال وجود انتفاخ في منطقة الأربية (بين البطن والفخذ)، والذي يكون في حجم حبة البندق أو أكبر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ما أسباب آلام البطن المستمرة لدى الأطفال؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.