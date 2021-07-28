تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. اليابان 0-1 مصر.. كرة يد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:20 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة

القاهرة – (مصراوي): زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الياباني ضد نظيره المصري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020. وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البرتغالي قبل الخسارة من منتخب الدنمارك في الجولة الثانية. ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يتواجد المنتخب الياباني في الترتيب الأخير بدون نقاط. تابعونا لمعرفة أحداث المباراة..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.