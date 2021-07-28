فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:19 صباحاً - كتب- محمد علام: فاز منتخب السويد على منتخب البرتغال، ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020. وتغلب منتخب السويد على البرتغال بصعوبة بنتيجة 29-28، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو باليابان. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين السويد والبرتغال بنتيجة 14-14. وشهد الشوط الثاني اثارة بين فريقين، قبل ان يتقدم منتخب السويد بفارق 4 أهداف، لكن منتخب البرتغال نجح في تقليل الفارق إلى هدف واحد قبل نهاية اللقاء ب30 ثانية، لكنهم لم ينجح في تحقيق التعادل بعد ذلك. وبهذا الفوز يرتفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط خلف الدنمارك صاحبة نفس الرصيد من النقاط، لكنها تتصدر الترتيب متفوقة بفارق الأهداف. بينما يحل منتخب البرتغال رابعا برصيد نقطتين، من فوز واحد وهزيمتين. وستختتم مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة بمواجهة تجمع بين منتخب مصر بطل افريقيا ومنتخب اليابان مستضيف البطولة. وتنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الـ4 الأولى من المجموعتين الأولى والثانية إلى دور الثمانية للبطولة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجموعة مصر في الأولمبياد.. يد السويد تهزم البرتغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.