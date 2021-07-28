تراند الفن: فتحي عبدالوهاب ينعى والد محمد رجب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:19 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، والد الفنان محمد رجب الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء. ونشر فتحي صورة لمحمد رجب مع والده، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، وعلق: “إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص عزائي إلى صديقي الفنان محمد رجب في وفاة والده ربنا يرحمه ويصبرك”. وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما أمس الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفي أبي”. وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستجرام”، وكتب: “أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل”.

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