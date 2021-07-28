فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:18 صباحاً - كتب – محمد عبدالناصر: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، مشيرةً إلى ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. أوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. وأضافت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هو نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 – 25، السواحل الشمالية 34 – 25، شمال الصعيد 38 – 25، جنوب الصعيد 42 – 27. وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. وتابعت الهيئة: “أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هو نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد”. وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33 – 25، السواحل الشمالية 34 – 25، شمال الصعيد 38 – 25، جنوب الصعيد 42 – 27. ​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.