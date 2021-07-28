فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:18 صباحاً - القاهرة – مصراوي: بعد أداء مميز، خسر منتخب مصر ربع نهائي منافسات “سلاح السابر” فرق رجال أمام كوريا الجنوبية. وقدم الفريق المصري أداء متميز أمام المصنف الأول عالمياً، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 45-39. وضم الفريق المصري الثلاثي: زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر. وسيلعب الفريق المصري دور الترضية لتحديد مراكز من الـ8-5. وبدء زياد السيسي الجولة الأولى وخسر بنتيجة 5-2، وتوقفت الجولة من أجل أن يتلقى العلاج بعدما تعرض للإصابة، ولعب مهاب سامر الجولة الثانية وفاز بها 6-5، وتوقفت الجولة أيضاً لعلاج لاعب كوريا الجنوبية، أمام الجولة الثالثة لعبها محمد عامر وخسر 5-3. وخاض مهاب سامر الجولة الرابعة وفاز بها 7-5، ولعب زياد السيسي الجولة الخامسة وخسر 5-4، وجاء محمد عامر ليلعب الجولة السادسة وخسر 5-0. الجولة السابعة لعبها مهاب سامر وفاز بها 6-5، ولعب محمد عامر الجولة الثامنة وفاز بها 7-5، ولعب الجولة التاسعة والأخيرة زياد السيسي وخسر 5-4.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خسارة مصر أمام كوريا الجنوبية في “سلاح السابر” بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.