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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:18 صباحاً - أدمن دقيقة واحدة مضت لايف ستايل 2 زيارة
د ب أ–
قال المركز الاتحادي للتغذية إن أوميجا 3 تحارب الصداع العادي والصداع النصفي، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث كارولينا الأمريكية، والتي شملت 182 مريضا بالصداع النصفي؛ حيث تراجع معدل تكرار نوبات الصداع النصفي لدى المرضى، الذين تناولوا الأغذية الغنية بأوميجا 3.
وأوضح المركز الألماني أن أوميجا 3 تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنها تتمتع بتأثير إيجابي على أيض الدهون، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة للصحة.
وتتمثل المصادر الغذائية لأوميجا 3 في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والرنجة والتونة والسلمون والزيوت النباتية مثل زيت الكتان وزيت الجوز وزين اللفت، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات وبذور الشيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أوميجا 3 تحارب الصداع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.