تراند الفن: أوميجا 3 تحارب الصداع

د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتغذية إن أوميجا 3 تحارب الصداع العادي والصداع النصفي، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث كارولينا الأمريكية، والتي شملت 182 مريضا بالصداع النصفي؛ حيث تراجع معدل تكرار نوبات الصداع النصفي لدى المرضى، الذين تناولوا الأغذية الغنية بأوميجا 3.

وأوضح المركز الألماني أن أوميجا 3 تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنها تتمتع بتأثير إيجابي على أيض الدهون، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة للصحة.

وتتمثل المصادر الغذائية لأوميجا 3 في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والرنجة والتونة والسلمون والزيوت النباتية مثل زيت الكتان وزيت الجوز وزين اللفت، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات وبذور الشيا.