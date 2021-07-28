تراند الفن: سميرة سعيد تكشف عن كواليس أحدث أغانيها “مون شيري”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:17 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 14 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن كواليس أحدث أغانيها “مون شيري”. ونشرت “سعيد” مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت : “مون شيري، خلف الكواليس”. ومن ناحية أخرى طرحت سميرة سعيد أغنية “الساعة اتنين بالليل” يوم 2 يونيو الجاري، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.



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