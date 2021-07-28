فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:17 صباحاً - كتب – محمد عبدالناصر: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الفترة من الخميس إلى الإثنين المقبل، مسجلةً ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. أوضحت الهيئة أن طقس شديد الحرارة رطب نهارًا يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وتكون الشبورة المائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4 :2) درجات. وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. ويكون متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة كالتالي:

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.