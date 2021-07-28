نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم حتي الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء الفترة المحددة لعروض العيد التي قدمتها بنده بدأت اليوم عروضها الأسبوعية الجديدة والتي ستستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر ذو الحجة 1442حيث تقدم بنده خصومات كبيرة على جميع المنظفات التي تستخدم بكثرة في المملكة العربية السعودية وهذا إلى جانب أفضل منتجات العناية الشخصية المقدمة منها والتي يفضلها الكثيرين عند الشراء وكما عودتنا بنده على تقديم أفضل المنتجات بأسعار توفيرية ضخمة فنحن من خلال هذا المقال سوف نطلعكم على عروض بنده للمنظفات ومنتجات العناية الشخصية الموجودة اليوم في عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده اليوم للمنظفات

تقدم بنده الكثير من عروض التوفير على مختلف أنواع المنظفات التي يتم استخدامها مع عدد من منتجات بنده ومنها فمنها سائل غسيل الصحون بنده واحد لتر كما تقدم مطهر ومعقم مضاد للجراثيم بنده وسائل مطهر بنده خمسة لتر كما يوجد منعم الأقمشة بنده وغيرها منتجات بنده المتوفرة داخل أسواقها وتقدم عدد من مساحيق الغسيل حيث يوجد مسحوق غسيل مركز إريال سبعة كيلو ومسحوق الغسيل العادي بونكس سبعة كيلو ومسحوق الغسيل المركز للغسالات الأوتوماتيكية أومو أكتيف سبعة كيلو ومسحوق غسيل إكيترا وايت عشرة كيلو وشامبو غسيل العباية تايد ومزيل البقع فانيش وباور جيل مركز إريال وعدد من مختلف أنواع منعم الأقمشة وسائل غسيل الصحون بريل وسائل الصحون العجيب وكلاسيك لوكس صن لايت وسائل جينتو وعدد من منتجات ديتول المختلفة وبخاخ منظف متعدد الاستعمالات جف ومنظف المراحيض هاربك وسائل كلوركس وعدد من أنواع البخور ومعطر الجو وغيرها من المنظفات الأخري المتوفرة.

منتجات العناية الشخصية

تقدم بنده منتجات كثيرة للعناية بالشعر مثل أفضل أنواع الشامبو المتوفرة داخل عروضها ومنها شامبو دوف وشامبو صان سيلك وشامبو بلسم صان سيلك وشامبو إلفيف وشامبو ولسم ألترا دو وشامبو برت بلاس إلى جانب الكثير من الأنواع الأخري كما توفر زيوت وكريمة الشعر الطبيعية مثل زيت دابر أملا وزيت الشعر بالصبار فاتيكا وكريم الشعر هيمالايا نعومة ولمعان وكريم الشعر فاتيكا وكريم الشعر ألترا وصبغات للشعر وزيت جوز الهند للشعر وغيرها كما يوجد مجموعة من منتجات العناية بالبشرة ومنا كريمات الترطيب وغسول وأقنعة للوجه كما يوجد أنواع مختلفة من معجون الأسنان وكل هذا سوف نوضحه لكم في الصور المرفقة بالمقال.