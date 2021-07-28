فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:16 صباحاً - القاهرة – مصراوي: نجح منتخب مصر في التأهل لربع نهائي منافسات “سلاح السابر” فرق رجال بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وضم فريق مصر كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر. وتفوق المنتخب المصري في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32. ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر دور ربع النهائي، أمام منتخب كوريا الجنوبية الساعة 4.25 فجراً. وأنهى محمد عامر الجولة الأولى متفوقاً على منافسه الياباني 5-2، وفي الجولة الثانية فاز زياد السيسي 5-0، والجولة الثالثة خسر مهاب سامر بنتيجة 7-5. ولعب محمد عامر الجولة الرابعة وخسر 6-5، وخاض مهاب سامر الجولة الخامسة وتعادل 5-5، الجولة السادسة لعبها زياد السيسي وحسمها بنتيجة 5-2. الجولة السابعة لعبها مهاب سامر وفاز بها 5-3، ولعب الجولة الثامنة محمد عامر وخسر 6-5، والجولة التاسعة والأخيرة لعبها زياد السيسي وحسمها بنتيجة 5-1

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موعد ومنافس ربع النهائي.. مصر تهزم اليابان في سلاح السابر بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.