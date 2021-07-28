تراند الفن: جواهر الأسنان أحدث صيحات عالم التجميل

د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن جواهر الأسنان (Tooth Gems) تمثل أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2021 على غرار عارضة الأزياء الشهيرة “بيلا حديد”.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال أنه يتم تركيب جواهر الأسنان على اثنين من الأسنان على أقصى تقدير لدى طبيب الأسنان، مشيرة إلى أنها تجعل الأسنان تتلألأ عند الابتسام، ما يمنح المرأة مظهرا ساحرا يأسر الألباب.

وأضافت “Elle” أن المكياج ينبغي أن يتسم بالبساطة والهدوء مع هذه الصيحة، وذلك كي لا تبدو الإطلالة متكلفة ومبالغ فيها؛ حيث يكفي أن تبدو البشرة متجانسة وموحدة مع وضع القليل من ظلال الجفون والماسكارا.

ومن ناحية أخرى، شددت “Elle” على ضرورة العناية الجيدة بالأسنان، وذلك لتجنب تكاثر البكتيريا على الجواهر، مشيرة إلى أنه ينبغي خلع الجواهر – عند الرغبة في ذلك- لدى طبيب الأسنان أيضا.