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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:16 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت لايف ستايل 10 زيارة
د ب أ–
أوردت مجلة “Elle” أن جواهر الأسنان (Tooth Gems) تمثل أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2021 على غرار عارضة الأزياء الشهيرة “بيلا حديد”.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال أنه يتم تركيب جواهر الأسنان على اثنين من الأسنان على أقصى تقدير لدى طبيب الأسنان، مشيرة إلى أنها تجعل الأسنان تتلألأ عند الابتسام، ما يمنح المرأة مظهرا ساحرا يأسر الألباب.
وأضافت “Elle” أن المكياج ينبغي أن يتسم بالبساطة والهدوء مع هذه الصيحة، وذلك كي لا تبدو الإطلالة متكلفة ومبالغ فيها؛ حيث يكفي أن تبدو البشرة متجانسة وموحدة مع وضع القليل من ظلال الجفون والماسكارا.
ومن ناحية أخرى، شددت “Elle” على ضرورة العناية الجيدة بالأسنان، وذلك لتجنب تكاثر البكتيريا على الجواهر، مشيرة إلى أنه ينبغي خلع الجواهر – عند الرغبة في ذلك- لدى طبيب الأسنان أيضا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جواهر الأسنان أحدث صيحات عالم التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.