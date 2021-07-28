فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:16 صباحاً - د ب أ-
تشتمل معظم الأيام في الوقت الحاضر على قيام الاشخاص بالتحديق في إحدى الشاشات ثم الانتقال إلى شاشة أخرى، حيث صارت الشاشات تتنوع في وقتنا الحاضر ما بين شاشات أجهزة الكمبيوتر، وشاشات الأجهزة اللوحية، وشاشات الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون، وغيرها.
وعلى هذا النحو، أظهر استطلاع حديث للرأي نشره موقع “ستادي فايندز” الالكتروني، وشمل 2000 شخص بريطاني من البالغين، أن نسبة 73 % لا يمكنهم تخيل أن تمضي 24 ساعة عليهم بدون أن يحدقوا في شاشة واحدة على الأقل من بين كل تلك الشاشات.
ولكن، إلى أي مدى تحديدا نرتبط بأجهزتنا؟ يقول الباحثون إن البالغين يقضون نحو ست ساعات يوميا أمام الشاشات، في المتوسط . وبالتالي، يقول المشاركون في الاستطلاع إن أعينهم هي التي تدفع الثمن.
في الوقت نفسه، يقول العديد من الاخرين للباحثين إنهم يكافحون فقط من, أجل إبقاء أعينهم مفتوحتين بحلول حوالي الساعة السادسة مساء. كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة “أرتيلاك”، أن 41 % من البالغين صاروا يعانون من جفاف العين بصورة متكررة منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا.
ومن المثير للاهتمام، أن 60 % من البالغين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أنهم سوف يحدقون في المزيد من الشاشات أثناء عملهم من المنزل بعد أن ظهر وباء كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استطلاع: 73٪ من البالغين لا يستطيعون قضاء يوم كامل دون النظر في الشاشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.