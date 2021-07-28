فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:16 صباحاً - كتب- محمد علام: اقترب منتخب الدنمارك بطل العالم وصاحب ذهبية ريو دي جانيرو 2016 من التأهل لدور الثمانية بعد فوزه الكبير على منتخب البحرين في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو باليابان. وتغلب منتخب الدنمارك على البحرين بنتيجة 31-21، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية. وانتهى الشوط الأول بتقدم بطل العالم على المنتخب البحريني بنتيجة 12-7. وواصل المنتخب الدنماركي تفوقه في اللقاء وحسم الشوط الثاني لصالحه بفارق 5 أهداف أيضا، لينهي المباراة متفوقا بفارق 10 أهداف. وبهذه النتيجة يواصل منتخب الدنمارك تصدر مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط جمعهم من ثلاث انتصارات على اليابان ومصر واليوم على البحرين. بينما يظل منتخب البحرين بدون أية نقاط بعد الخسارة في ثلاث مباريات أمام السويد والبرتغال ثم الهزيمة اليوم من الدنمارك. ويتبقى له مباراتين أمام البرتغال يوم الجمعه المقبل 30 يوليو الساعة ال12.30 مساء، والسويد يوم الأحد 1 أغسطس المقبل الساعة 2.30 ظهرا. بينما تقام في نفس الجولة، مباراتين في نفس المجموعة حيث تواجه السويد منتخب البرتغال في الرابعة فجرا اليوم، بينما يلتقي منتخب مصر مع اليابان في الساعة ال7.15 صباحا اليوم الأربعاء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجموعة مصر.. يد الدنمارك تكتسح البحرين في الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.