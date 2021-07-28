تراند الفن: اليوم.. مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية دولية وداخلية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:15 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت أخبار مصر 9 زيارة

كتب – محمد عبيد: تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة جوية دولية وداخلية، تنقل 6606 ركاب. وتشمل الرحلات 45 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبي، موسكو، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن. كما تشمل 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي.

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