تراند الفن: برامج مختلفة ومحددة الأسعار.. 10 معلومات عن مبادرة “طوف وشوف” لتنشيط السياحة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:15 صباحاً - كتب – يوسف عفيفي:

أعد المجلس المصري للشؤون السياحية مقترحًا لمبادرة “طوف وشوف” بهدف الاهتمام بالسياحة الداخلية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها السياحة المصرية بأقل خسائر، خلال الفترة الزمنية موسم صيف 2021 – شتاء 2021/2022.

أرسل المجلس المقترح لوزارة السياحة والآثار لرعاية هذه المبادرة، والتي تستهدف تغطية كافة المناطق السياحية فى مصر خلال فصلي الشتاء والصيف.

ويرصد “مصراوي” 10 معلومات عن المبادرة وفقا للمجلس على النحو التالي:

ـ تستهدف المبادرة تنشيط حركة السياحة الداخلية، وتقديم عروض رحلات شاملة تلبي رغبات الطبقة المتوسطة من المجتمع المصري.

ـ تستهدف تغطية كافة المناطق السياحية في مصر خلال فصلي الشتاء والصيف.

ـ يشارك في المبادرة شركات السياحة والطيران والفنادق الحاصلة على الشهادات الصحية، وشركات، والسكك الحديد، والنقل البري.

ـ وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية هم الجهات المنسقة والداعمة للمبادرة.

ـ تستهدف التواصل بين الجهات المشاركة فيها، من خلال تكوين لجنة ممثل بها كافة الجهات وإضافة وزارة السياحة، من ترى أهمية إضافته لهذه اللجنة.

ـ إعداد برامج متنوعة ومحددة الأسعار تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع وملزمة لكافة الجهات المشاركة.

ـ استطلاع رأي الفنادق للوقوف على من يرغب منها في المشاركة ضمن هذه المبادرة والتي تكون بذلك ملتزمة بتقديم الأسعار المتفق عليها لتضمينها للعرض المقدم من قبل شركات السياحة.

ـ الاتفاق على برامج مختلفة ومحددة الأسعار وعدد الأيام ودرجة الفندق.

ـ تعتمد كل شركة على إمكانياتها الشخصية فى التسويق لهذا البرنامج مستخدمة في ذلك علاقتها بالفنادق المشاركة في البرنامج لتقديم خدمة مميزة.

ـ تستخدم وزارة السياحة وكافة الأجهزة التابعة لها واتحاد الغرف السياحية شتى الوسائل الدعائية المتاحة لها لتسويق هذا المنتج.​