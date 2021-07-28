تراند الفن: الأهلي يكشف كواليس جديدة حول رحيل فايلر وأزمة تهنئة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:15 صباحاً - كتب- عمر قورة:

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن رد فعل محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد الأزمة الأخيرة بين قناة الأهلي ونادي الزمالك بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتجي في ضيافة برنامج “ملعب أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “أوجستي المدير الفني الجديد لسلة الأهلي كان مدربا حرا ولم تكن له أي علاقة بالزمالك بعد انتهاء عقده”.

وأضاف: “لا أرى أي تضارب، لم يحدث أننا فاوضنا أوجستي أثناء ارتباطه بعقد مع الزمالك”.

وتابع: “حسين لبيب رئيس الزمالك أحترمه كثيرا وأعتبره أخ أكبر، فهو صديق شخصي، وسبق لي التعاون معه في حملة حسن مصطفى لرئاسة الاتحاد الدولي لليد”.

وشدد: “لا نرضى بأي خطأ، ونسعى لعلاقة محترمة ومحترفة مع الزمالك”.

وواصل: “ما نُشر عبر حساب قناة الأهلي تعليقا على تهنئة الزمالك كان خطأً، لكن هناك شركة هي التي تدير قناة الأهلي وليس مجلس الإدارة”.

وأكد: “الخطيب أبدى غضبه الشديد فور علمه بما كتب على الحساب الشخصي لقناة الأهلي مستاء للغاية، وطلب نشر اعتذار رسمي، وحدث تحقيق في الأمر لأن ما حدث كان خطأ فرديا”.

وأوضح: “الشركة التي تدير قناة الأهلي كانت على قدر المسؤولية وتعاملت بحسم مه هذا الشخص غير المسؤول”.

وكشف مرتجي كواليس جديدة حول رحيل السويسري رينيه فايلر قائلا: “محمود الخطيب توقع رحيل رينيه فايلر عندما سافر لبلاده أثناء توقف النشاط بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف: “فايلر كان لديه مشكلة عائلية ليس أكثر من ذلك، واختلف للغاية بعد جائحة كورونا”.

وأكمل: “طلب فايلر أن يحصل على راتبه كاملا طوال فترة التوقف لمدة ثلاثة أشهر مع حصول مساعديه على نصف الراتب، لكن كابتن محمود الخطيب رفض ذلك وقرر منح راتب مساعديه كاملا”.

وشدد: “خلال فترة التوقف لم نؤخر أي مليم على أي فرد في النادي سواء على عامل أو إداري، وهذا يدل على قيمة الأهلي”.

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: “محمود الخطيب وضع حلول بديلة حال رحيل فايلر وكان من بينها بيتسو موسيماني، وبالفعل كانت لديه نظرة ثاقبة حول هذا الاختيار”.