فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:15 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان محمد جمعة للجزء الثاني من مسلسل “الحرامي”. ونشر “جمعة” بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “الحرامي الجزء الثاني قريبًا، دعواتكم”. ومن المقرر عرض مسلسل “الحرامي ٢” على منصة شاهد، في 1 أغسطس المُقبل. الجزء الأول من مسلسل “الحرامي” بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبدالرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة. بينما مسلسل “الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي ، وإنتاج أمير شوقي.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد جمعة يروج للجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.