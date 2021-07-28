تراند الفن: بالفيديو| أحمد المالكي يكشف طرق التعامل مع الابتلاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد المالكي الداعية الإسلامية، أنه ما من انسان إلا وهو مبتلى، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، [آل عمران:186]، وبحديث ورد عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه -قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الناس أشد بلاءً؟ قال:” الأنبياء، ثم الأمْثَلُ فالأمثل، يُبتلَى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زِيدَ صلابةً، وإن كان في دينه رقَّةٌ خُفِّف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة”.

وأضاف المالكي، في لقائه ببرنامج” بيت دعاء” المذاع عبر فضائية” TEN”، إن الأصل من الخلق هو العبادة، منوها بأن العبادة هي نوع من الابتلاء، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، [الذاريات: 56].

ووجه الداعية نصيحة لكل الزوجات: ان الابتلاء يكون في كل شيء، ضاربا مثلًا في ذلك، بأنه ربما انسان يبتليه الله في نفسه وربما يبتلي الله إنسان في ماله، أو بضيق في الرزق، ومن الممكن ان يكون هذا الضيق في الأب والأم ومن الممكن يكون في الأخوة أو في الأولاد أو في الزوجة او الزوج او من الممكن ان يكون في الجيران.

وأما عن كيفية التعامل مع قضية الابتلاء، فقال المالكي إن القرآن الكريم واضح في أكثر من موضع في كتاب الله- عز وجل- وفي سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، مضيفا بأن الإنسان عندما يبتلى ثم بعد ذلك الله-عز وجل- يريد ان يرى منه هل يصبر أو لا يصبر.

أما كيفية التعامل مع قضية الابتلاء فاوضحها الداعية، قائلا:

1ـ عند انظر في هذا الكون، فالله تعالى ما خلق الكون إلا لك ويسخر لك كل شيء.

2- انظر إلى نعم الله عليك وبالتالي عندما تنظر إلى الجانب الآخر تلاقي ان هذه المشكلة محدودة جدا بجانب النعم الكثيرة جدا.

3- تدبر سورة النحل لان في أولها جاءت نعم الله الكثيرة التي يمتن علينا بها، منها خلق السماوات وخلق الأرض وشق الأنهار والأنعام التي سخرها لنا الله، فعندها نحمد الله على نعمه لنصبر على بلائه.