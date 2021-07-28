تراند الفن: بينهم قيادات ميدانية.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك غرب مأرب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - قتل أكثر من 13 مسلحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرون بعد إحباط الجيش الوطني اليمني أمس هجوماً فاشلاً بجبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) :”إن الميليشيا الحوثية شنّت هجوماً استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأضاف المصدر “إن مدفعية الجيش اليمني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات منهم”.

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